В Сумах столкнулись маршрутка с троллейбусом Сегодня, 26 ноября, в Сумах произошла авария с участием маршрутки и троллейбуса.

ДТП произошла на ул. Харьковская. Столкнулись маршрутка № 61 и троллейбус № 17. Травмированных в аварии нет. Фото в телеграмм-канал «Безпечне місто. Суми» выложил Владимир Шевченко, пишет UA:СУМИ.