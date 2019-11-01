В Сумах Десятка останется без воды

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ по устранению порыва водопроводной сети по ул. Интернационалистов, 17 сегодня, 27 ноября, в 9:00 будет прекращена подача воды по адресам:
- №№ 15, 17, 21, 23, 25 по ул. Интернационалистов;
- №№ 24, 26, 30, 32, 34, 36 по пр. М. Лушпы;
- №№ 33, 33/1, 35 по ул. И. Сирко.
После завершения аварийных работ водоснабжение будет восстановлено. Приносим извинения за временные неудобства, говорится в сообщении.
Для проведения аварийно-ремонтных работ по улице Юрия Ветрова, 18 временно прекращена подача воды на некоторые прилегающие улицы....
«Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на внутридомовых сетях....
КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды....
«Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на внутридомовых сетях....
«Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на внутридомовых сетях....