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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:05214

Сумські школярі завітали до рятувальників

26 листопада у м. Суми на екскурсію в рамках проведення Всеукраїнської громадської акції "Запобігти. Врятувати. Допомогти." до 3-ї Державної пожежно-рятувальної частини завітали учні шкіл.

Спочатку дітлахам розповіли про правила пожежної безпеки у побуті та алгоритм дій при виявленні вибухонебезпечних предметів.

Після чого, школярів ознайомили з  пожежно-рятувальною технікою та спорядженням. Працівники Служби порятунку розповіли про функціонування, особливості роботи пожежних автомобілів і спецобладнання вогнеборців. Кульмінацією заходу стала можливість для дітей відчути себе рятувальниками, коли можна було посидіти у автомобілі, одягти спецзасоби та потримати озброєння.

Робота з підростаючим поколінням – один із пріоритетів у діяльності Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Рятувальники, турбуючись про безпеку дітей, проводять профілактичні акції у навчальних закладах, запрошують їх вихованців до себе на екскурсії і сподіваються, що бесіди не залишаться поза увагою молоді.

Общество Спасатели

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