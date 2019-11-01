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Евгений Кудлай
Сегодня 10:25414

За отсутствие детских автокресел в Сумах пока не штрафуют (видео)

За 5 дней действия закона об ответственности за нарушение правил перевозки детей - на Сумщине за такие нарушения не выписано ни одного штрафа.

Об этом сообщил пресс-секретарь патрульной полиции Сумщины Олег Сологуб. Что такое специальные средства для перевозки детей, за отсутствие которых теперь будут штрафовать, и обязательны ли автокресла, выясняли корреспонденты UA:СУМИ.

У Дарьи Черенщиковой двое детей. Она оборудовала свое авто спецсредствами несколько лет назад перед поездкой в Европу. Дарья рассказывает, что безопасность в ее авто обеспечивает базовый ремень, нужно только адаптировать его под размеры ребенка.

Дарья Черенщикова, мама двоих детей:

«Моя машина компактная, и все в ней маленькое, и, соответственно, ремни безопасности, которые есть, они максимально подходят даже к не очень высокому ребенку. То есть ремень идет через плечо, как это должно быть даже для взрослого человека. Но чтобы сделать более безопасной перевозку детей, я еще под попу подкладываю подушку, чтобы он просто стал выше. Вот эта конструкция называется «Адаптер для ремней безопасности». Она специально спроектирована для того, чтобы ребенок, небольшого роста и маленький, наверное, лет с 3-х, не ранее, потому что до 3-х лет действительно важны автокресла можно пристегнуть с помощью этого адаптера ребенка ремнем безопасности, который предусматривает конструкция самой машины, так, чтобы размер ремня согласовывался с ростом ребенка».

Женщина говорит: на европейских дорогах вопросов со стороны полиции к такому устройству не возникало. В патрульной полиции Сумщины спецсредства определяют по-другому.

Олег Сологуб, представитель патрульной полиции Сумщины:

«Пока нет какого-то определения специальной терминологии. Но мы же все понимаем, что это автокресло или бустер, то есть какие-то дополнительные средства безопасности, которые могут закрепить ребенка в транспортном средстве. Чтобы сказать, что экипаж будет стоять на проезжей части и останавливать все подряд транспортные средства, чтобы выявить, есть ли там вообще ребенок - такого не будет. Будут все делать исключительно в режиме патрулирования. Если инспекторы обнаружат транспортное средство, в салоне которого ребенок находится без специального средства, которое удерживает его с помощью ремня безопасности - тогда автомобиль будет остановлен на основании закона Украины о Нацполиции, и на водителя уже будут составлены соответствующие админматериалы».

Юрий Ломака, юрист:

«В этих правилах указано, что специальные средства должны быть - и не конкретизированы, что именно. Я уверен, что так верно сделано из стороны законодателя. Именно Национальной полиции дано право определять, обеспечивают ли эти специальные средства, которые используются в автомобиле, безопасность ребенка. Полицейский будет определять - то средство, которое применено родителями - оно обеспечивает безопасность ребенка или не обеспечивает. Что это будет - автокресло или что-то другое, или ребенка будут держать на руках и ремнем безопасности будут пристегивать одновременно и ребенка, и отца или мать. Полиция будет определять, обеспечивает это безопасность ребенка или не обеспечивает».

Антон Свинаренко, владелец автомобиля:

«Я считаю, что это должны были сделать очень давно, в большинстве европейских стран, даже в Америке, эта практика уже много лет действует, и я считаю, что это правильно».

Максим Салин, владелец автомобиля:

«Считаю, что это нужное решение. Хотя я понимаю и других водителей, которые ездят на более старых авто, на Жигулях, то там сзади не предусмотрено крепление».

В украинских магазинах автокресла стоят от тысячи до 20 000 гривен в зависимости от группы и качества, автомобильные адаптеры - от 200 гривен. Бустеры, то есть сиденья для перевозки детей старшего возраста - в среднем 1200. За последние недели спрос на автокресла вырос в 5-6 раз, - рассказывает владелец сумского магазина детских товаров Самир Грицькив.

Самир Грицькив, владелец магазина детских товаров:

«Все те автокресла, которые здесь стоят - они уже все проданы. Их не хватает и в магазинах, и у поставщиков. Никто не ожидал такого скачка спроса. Автокресла делятся на группы, сначала вы будете пользоваться группой 0+. Это до 1 года ребенок. Затем кресла группы 1 - от 9 месяцев до 4 лет. Следующая группа 2-3 - это от 3 до 12 лет. Дешевое кресло отличается от дорогого качеством материала. В дорогом кресле используется пластик первичной обработки, он эластичный, при столкновении он не ломается, а деформируется. Также в брендовых автокреслах в боковинах и подголовнике есть вставки из пенополистирола, это плотный вариант пенопласта, а в дешевых креслах их либо нет, либо это пенопласт, который наполовину наполнен воздухом и не может выдержать нагрузки».

Действие закона распространяется на все транспортные средства, в которых заводом предусмотрено установление ремней безопасности, и не распространяется на общественный транспорт.

Журналисты позвонили в две службы такси в Сумах - за поездку с автокреслом там предлагают доплатить.

Право Автокресло

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