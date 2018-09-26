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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:58351

В Сумском горсовете переименовалась фракция

В Сумском горсовете появилась «Европейская солидарность».

Фракция БПП «Солидарность» в Сумском горсовете переименовалась в «Европейскую солидарность». Об этом сегодня, 27 ноября, на сессии сообщил городской голова Александр Лысенко.

Напомним, в Сумском горсовете 42 депутата, которые входят в 6 фракций, сформированных по партийности: «Батькивщина» - 15 человек, «Европейская солидарность» - 9, «Оппозиционный блок» - 4, «Самопомич» - 4, «За Украину!» - 4 и «Свобода» - 3 и трое внефракционных.

Политика Европейская солидарность Сумской горсовет

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