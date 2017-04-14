Сумщина среди областей-участников пилотного проекта Гослесагентства «Лес в смартфоне» Всего он-лайн карта уже распространена на десять областей - Черниговскую, Полтавскую, Ровенскую, Киевскую, Волынскую, Тернопольскую, Закарпатскую, Житомирскую, Сумскую и Николаевскую.

В электронном реестре LK.UKRFOREST.COM по состоянию на 26 ноября обнародована информация о 32,3 тыс. выданных разрешительных билетов на заготовку древесины.

Каждый человек может зайти с компьютера или телефона на сайт LK.UKRFOREST.COM и ознакомиться с перечнем лесорубных билетов на заготовку древесины или проверить на карте законность осуществления рубок. Реестр содержит ряд опций, в частности, можно выбрать необходимую область, лесхоз, лесничество, квартал и выдел, систему и тип рубок, их статус и период проведения.

В перечне можно выбрать «Просмотр» и подробно ознакомиться с тем или иным лесорубным билетом и участками, на которых происходит или будет происходить заготовка древесины, а также просмотреть на онлайн-карте.

Находясь непосредственно в лесу, Вам нужно зайти на сайт LK.UKRFOREST.COM и выбрать опцию «Карта». В телефоне должна быть включена геолокация. Тогда на онлайн-карте автоматически определится ваша геопозиция в лесу. Нажав на соответствующий номер выделения, вы увидите информацию о рубке, а также сможете просмотреть соответствующий лесорубный билет.

Отметим, в настоящее время государственное предприятие «Лесной инновационно-аналитический центр» Гослесагентства продолжает процесс технического загрузки документов и онлайн-карты, совершенствует сервер сайта. Свои замечания и предложения по улучшению онлайн-сервиса можно прислать сюда.