В Сумах снова отложили рассмотрение дела первого заммэра Войтенко Сегодня, 26 ноября, по ходатайству защитника обвиняемого, отложено рассмотрение уголовного производства по обвинению первого заместителя Сумского городского головы Владимира Войтенко в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК Украины.

Следующее судебное заседание состоится 5 декабря в 15.00. Напомним: первый заместитель Сумского городского головы обвиняется в незаконном увольнении работников по личным мотивам, квалифицирующими признаками которого являются действия, совершенные повторно и относительно беременных женщин гражданок Д. и Р.