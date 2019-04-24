В Сумах снова отложили рассмотрение дела первого заммэра Войтенко

Следующее судебное заседание состоится 5 декабря в 15.00.
Напомним: первый заместитель Сумского городского головы обвиняется в незаконном увольнении работников по личным мотивам, квалифицирующими признаками которого являются действия, совершенные повторно и относительно беременных женщин гражданок Д. и Р.
30 октября судом отказано в удовлетворении заявления об отводе председательствующему судье Янголю Е.В. в уголовном производстве в отношении первого заместителя...
28 октября в связи с заявленным отводом судьи Евгению Янгелю отложено рассмотрение уголовного производства в отношении первого заместителя городского головы...
6 мая первый заммэра Сум не явился в суд якобы из-за пребывания на лечении в Черновцах....
Первый заммэра Сум Владимир Войтенко снова не явился в суд из-за болезни....
В прошлом году возле бывшего кинотеатра «Современник», который теперь стал супермаркетом, принадлежащем жене первого заммэра Сум Владимира Войтенко, спилили 6...