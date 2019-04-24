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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:26257

В Сумах снова отложили рассмотрение дела первого заммэра Войтенко

Сегодня, 26 ноября, по ходатайству защитника обвиняемого, отложено рассмотрение уголовного производства по обвинению первого заместителя Сумского городского головы Владимира Войтенко в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК Украины.

Следующее судебное заседание состоится 5 декабря в 15.00.

Напомним: первый заместитель Сумского городского головы обвиняется в незаконном увольнении работников по личным мотивам, квалифицирующими признаками которого являются действия, совершенные повторно и относительно беременных женщин гражданок Д. и Р.

Право Владимир Войтенко Незаконное увольнение

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