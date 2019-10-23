В сумском детсаду мерзнут дети В детсаду № 18 «Космический» в некоторых группах температура достигает всего 14 градусов.

Об этом в своем депутатском запросе на сессии Сумского горсовета сообщил депутат Дмитрий Бутенко.

Мэр Сум Александр Лысенко ответил, что он в курсе этой ситуации и пообещал решить вопрос.

Тем временем, отопительный сезон в детсадах начался еще в начале октября, то есть за полтора месяца вопрос не решился…

Напомним: подобная ситуация в школе №15, там проблема с насосным оборудованием.