В сумском детсаду мерзнут дети

Об этом в своем депутатском запросе на сессии Сумского горсовета сообщил депутат Дмитрий Бутенко.
Мэр Сум Александр Лысенко ответил, что он в курсе этой ситуации и пообещал решить вопрос.
Тем временем, отопительный сезон в детсадах начался еще в начале октября, то есть за полтора месяца вопрос не решился…
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