В Сумах разыграли студенческую спартакиаду по настольному теннису

26 ноября на базе Сумского межрегионального высшего профессионального училища прошли соревнования по настольному теннису среди юношей в зачет ХХХИV областной спартакиады среди учреждений профессионального (профессионально-технического) образования
В финальном этапе встретились десять команд, которые были разделены на 2-подгруппы по 5 команд. Соревнования в подгруппах происходило по круговой системе, затем за 9, 7, 5 места и финальные партии за 1 и 3 места.
По результатам соревнований места распределены:
1 место - Сумской центр профессионально-технического образования;
2 место - Конотопское высшее профессиональное училище;
3 место - Лебединское высшее профессиональное училище лесного хозяйства;
4 место - Хотинский профессиональный аграрный лицей;
5 место - Путивльский профессиональный лицей.
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