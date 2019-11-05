В Сумах разыграли студенческую спартакиаду по настольному теннису В Сумах определили победителей областных соревнований по настольному теннису среди учащихся профессионально (профессионально-техническое) учебных заведений.

26 ноября на базе Сумского межрегионального высшего профессионального училища прошли соревнования по настольному теннису среди юношей в зачет ХХХИV областной спартакиады среди учреждений профессионального (профессионально-технического) образования

В финальном этапе встретились десять команд, которые были разделены на 2-подгруппы по 5 команд. Соревнования в подгруппах происходило по круговой системе, затем за 9, 7, 5 места и финальные партии за 1 и 3 места.

По результатам соревнований места распределены:

1 место - Сумской центр профессионально-технического образования;

2 место - Конотопское высшее профессиональное училище;

3 место - Лебединское высшее профессиональное училище лесного хозяйства;

4 место - Хотинский профессиональный аграрный лицей;

5 место - Путивльский профессиональный лицей.