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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:56172

В Сумах разыграли студенческую спартакиаду по настольному теннису

В Сумах определили победителей областных соревнований по настольному теннису среди учащихся профессионально (профессионально-техническое) учебных заведений.

26 ноября на базе Сумского межрегионального высшего профессионального училища прошли соревнования по настольному теннису среди юношей в зачет ХХХИV областной спартакиады среди учреждений профессионального (профессионально-технического) образования

В финальном этапе встретились десять команд, которые были разделены на 2-подгруппы по 5 команд. Соревнования в подгруппах происходило по круговой системе, затем за 9, 7, 5 места и финальные партии за 1 и 3 места.

По результатам соревнований места распределены:

1 место - Сумской центр профессионально-технического образования;

2 место - Конотопское высшее профессиональное училище;

3 место - Лебединское высшее профессиональное училище лесного хозяйства;

4 место - Хотинский профессиональный аграрный лицей;

5 место - Путивльский профессиональный лицей.

Спорт Настольный теннис Спартакиада Студенты

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