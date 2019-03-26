Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:04374

Более 173 тысяч пенсионеров Сумщины получат повышенные пенсии с 1 декабря

Увеличение пенсий с 1 декабря получат более 173 тыс. (52%) пенсионеров области.

На финансирование повышенных пенсий в декабре Пенсионным фондом будет направлено дополнительно более 6,7 млн грн

По информации Главного управления Пенсионного фонда Украины в Сумской области, в связи с повышением прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц с 1 декабря 2019 года с 1564 грн до 1638 грн (на 4,7%) пенсионерам Сумщины провели перерасчеты пенсий.

Сумма повышения рассчитана индивидуально для каждого пенсионера, который имел право на перерасчет с 1 декабря, и составила до 740 грн на человека. Перерасчеты пенсий сделаны без обращения граждан в учреждения Пенсионного фонда. Информацию о размере повышения своей пенсии пенсионеры смогут получить не выходя из дома в личном кабинете на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Общество Пенсии Пенсионеры

По тематике

Сумчан приглашают присоединиться к новой волне флешмоба #letshelpbabusya
11.07.2019 08:30

Сумчан приглашают присоединиться к новой волне флешмоба #letshelpbabusya

23 июля будет проходить пятый всеукраинский флешмоб #letshelpbabusya, ранее #letshelpbabushkas....

01.07.2019 17:25

На Сумщине повысили пенсии

Отдельным категориям граждан Сумщины получат повышенные пенсии....

22.04.2019 17:53

В Сумах пенсионеры продолжат ездить бесплатно в коммунальном транспорте

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Установить платный проезд для пенсионеров по возрасту в часы пик»....

04.04.2019 08:57

На Сумщине работающие пенсионеры получат повышенные выплаты

С 1 апреля органами Пенсионного фонда во второй раз проведен автоматический пересчет пенсий для лиц, которые после назначения или предыдущего...

26.03.2019 08:29

Сумчане просят установить платный проезд для пенсионеров в час пик

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Установить платный проезд для пенсионеров по возрасту в часы пик»....

Новости

На Донбассе умер доброволец из Конотопа Дмитрий Волонтырец
Вчера 14:38
Григоришин потерял контроль над «Сумским НПО»
25.11.2019 16:26
Сумские депутаты не смогли назвать сквер «Счастья»
Сегодня 13:41
Сумские лучники отличились на кубке Украины
Сегодня 13:31
Сумские копы нашли водителя, который сбил 79-летнюю женщину, и сбежал с места ДТП (видео)
Сегодня 13:15
В Сумах разыграли студенческую спартакиаду по настольному теннису
Сегодня 12:56
В сумской школе отправили на карантин один класс (видео)
Сегодня 12:43
Сумы снова не согласились присоединить Битицу и окрестности
Сегодня 12:23
Сумская чиновница-долгожитель получит за заслуги
Сегодня 12:18
Полиция Сум установила личность стрелка, устроившего стрельбу по окнам в спальном микрорайоне
Сегодня 11:50
На Сумщине задержали нарушителя госграницы Украины
Сегодня 11:35
Более 173 тысяч пенсионеров Сумщины получат повышенные пенсии с 1 декабря
Сегодня 11:04
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

Мідвей (12+) Роланд Еммеріх (США, Китай,2019)
Мідвей (12+) Роланд Еммеріх (США, Китай,2019)
Кино Космос
18:25 — 60рн.
Крижане серце II (0+) Кріс Бак, Дженніфер Лі (США, 2019)
Крижане серце II (0+) Кріс Бак, Дженніфер Лі (США, 2019)
Кино Космос
10:05 — 50рн. 12:10 — 55рн. 16:25 — 60рн.
Ідеальна брехня (16+) Білл Кондон (США, 2019)
Ідеальна брехня (16+) Білл Кондон (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:50 15:50 18:40 20:50 23:10
Зворотній відлік (16+) Джастін Дек (США, 2019)
Зворотній відлік (16+) Джастін Дек (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 20:10 22:50
Готель Едельвейс (12+) Юрій Рудий (Україна, 2019)
Готель Едельвейс (12+) Юрій Рудий (Україна, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:15 12:15 19:00
Історія Лізи (16+) Олександр Жовна (Україна, 2019)
Історія Лізи (16+) Олександр Жовна (Україна, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 16:50
Ангели Чарлі (12+)
Ангели Чарлі (12+)
Кино Космос
14:10 — 55рн. 20:55 — 60рн.

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.