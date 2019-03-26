Более 173 тысяч пенсионеров Сумщины получат повышенные пенсии с 1 декабря Увеличение пенсий с 1 декабря получат более 173 тыс. (52%) пенсионеров области.

На финансирование повышенных пенсий в декабре Пенсионным фондом будет направлено дополнительно более 6,7 млн грн

По информации Главного управления Пенсионного фонда Украины в Сумской области, в связи с повышением прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц с 1 декабря 2019 года с 1564 грн до 1638 грн (на 4,7%) пенсионерам Сумщины провели перерасчеты пенсий.

Сумма повышения рассчитана индивидуально для каждого пенсионера, который имел право на перерасчет с 1 декабря, и составила до 740 грн на человека. Перерасчеты пенсий сделаны без обращения граждан в учреждения Пенсионного фонда. Информацию о размере повышения своей пенсии пенсионеры смогут получить не выходя из дома в личном кабинете на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.