Более 173 тысяч пенсионеров Сумщины получат повышенные пенсии с 1 декабря

На финансирование повышенных пенсий в декабре Пенсионным фондом будет направлено дополнительно более 6,7 млн грн
По информации Главного управления Пенсионного фонда Украины в Сумской области, в связи с повышением прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц с 1 декабря 2019 года с 1564 грн до 1638 грн (на 4,7%) пенсионерам Сумщины провели перерасчеты пенсий.
Сумма повышения рассчитана индивидуально для каждого пенсионера, который имел право на перерасчет с 1 декабря, и составила до 740 грн на человека. Перерасчеты пенсий сделаны без обращения граждан в учреждения Пенсионного фонда. Информацию о размере повышения своей пенсии пенсионеры смогут получить не выходя из дома в личном кабинете на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
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