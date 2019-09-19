Сумську молодь кличуть на вечорниці на Андрія Традиційно з вечора на 13 грудня в Україні, зокрема на території Слобожанщини, проводилися Вечорниці. Це свято було для молоді, саме тоді хлопці та дівчата могли поворожити, познайомитися та розважитися.

Сумський осередок ВГО «Молодий Народний Рух» вирішив відновити цю чудову українську традицію та зібрати молодь під кінець тижня у п'ятницю 13 грудня на святкування до Розумного хабу (Кузнечна, 2, 2 поверх).

Для участі треба буде обов'язково заповнити Гугл анкету: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZjIrNPyeAQCRMW7d_Z88tXMPEdoT15IZ3ErI5OSuUUhmCcw/viewform?usp=sf_link.

Кількість місць обмежена.

10 грудня перед Вечорницями учасників повідомлять про участь.