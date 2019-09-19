Сумську молодь кличуть на вечорниці на Андрія

Сумський осередок ВГО «Молодий Народний Рух» вирішив відновити цю чудову українську традицію та зібрати молодь під кінець тижня у п'ятницю 13 грудня на святкування до Розумного хабу (Кузнечна, 2, 2 поверх).
Для участі треба буде обов'язково заповнити Гугл анкету: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZjIrNPyeAQCRMW7d_Z88tXMPEdoT15IZ3ErI5OSuUUhmCcw/viewform?usp=sf_link.
Кількість місць обмежена.
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