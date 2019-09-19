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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумську молодь кличуть на вечорниці на Андрія

Традиційно з вечора на 13 грудня в Україні, зокрема на території Слобожанщини, проводилися Вечорниці. Це свято було для молоді, саме тоді хлопці та дівчата могли поворожити, познайомитися та розважитися.

Сумський осередок ВГО «Молодий Народний Рух» вирішив відновити цю чудову українську традицію та зібрати молодь під кінець тижня у п'ятницю 13 грудня на святкування до Розумного хабу (Кузнечна, 2, 2 поверх).

Для участі треба буде обов'язково заповнити Гугл анкету: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZjIrNPyeAQCRMW7d_Z88tXMPEdoT15IZ3ErI5OSuUUhmCcw/viewform?usp=sf_link.

Кількість місць обмежена.

10 грудня перед Вечорницями учасників повідомлять про участь.

Досуг Вечорниці

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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