В Украине появятся новые банкноты 50 грн и 200 грн

Новые 50 гривен украинцы смогут увидеть уже 20 декабря 2019 года, сообщают в Нацбанке.
Введение обновленных банкнот в Нацбанке объясняют необходимостью защиты от подделки денег.
«Современная система защитных элементов наших банкнот находится на одном уровне с системами защиты ведущих валют мира (например, евро или долларов США). Как следствие, уровень подделки украинских денег — стабильно низкий», — сообщают в Нацбанке.
Напомним: 25 октября Нацбанк выпустил в оборот банкноты номиналом 1000 грн.
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