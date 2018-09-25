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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:03175

В Украине появятся новые банкноты 50 грн и 200 грн

Национальный банк Украины запустит в оборот обновленные банкноты номиналом 50 и 200 гривен.

Новые 50 гривен украинцы смогут увидеть уже 20 декабря 2019 года, сообщают в Нацбанке.

Введение обновленных банкнот в Нацбанке объясняют необходимостью защиты от подделки денег.

«Современная система защитных элементов наших банкнот находится на одном уровне с системами защиты ведущих валют мира (например, евро или долларов США). Как следствие, уровень подделки украинских денег — стабильно низкий», — сообщают в Нацбанке.

В Нацбанке отмечают, что обновление банкнот завершит процесс обновления банкнотно-монетного ряда, который начали в 2014 году.

Напомним: 25 октября Нацбанк выпустил в оборот банкноты номиналом 1000 грн.

Экономика Банкноты

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