У Сумах до Дня Святого Миколая проводять благодійну акцію для дітей

Триватиме вона до 15 грудня. Усі бажаючі можуть допомогти коштами, які будуть використані на організацію та проведення свята, придбання іграшок та подарунків для дітей, які перебувають на лікуванні у відділенні гематології Сумської обласної дитячої клінічної лікарні.
Скринька для благодійних внесків знаходиться на першому поверсі Сумської міськради за адресою: майдан Незалежності, 1.
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