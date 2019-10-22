У Сумах до Дня Святого Миколая проводять благодійну акцію для дітей У Сумах до Дня Святого Миколая проводять благодійну акцію "З вірою в диво".

Триватиме вона до 15 грудня. Усі бажаючі можуть допомогти коштами, які будуть використані на організацію та проведення свята, придбання іграшок та подарунків для дітей, які перебувають на лікуванні у відділенні гематології Сумської обласної дитячої клінічної лікарні.

Скринька для благодійних внесків знаходиться на першому поверсі Сумської міськради за адресою: майдан Незалежності, 1.