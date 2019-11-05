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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:35337

На Сумщине задержали нарушителя госграницы Украины

26 ноября в Краснопольском районе пограничники Сумского отряда задержали нарушителя законодательства Украины по охране государственной границы.

Пограничный патруль, который нес службу неподалеку от границы в районе населенного пункта Турья, заметил транспортное средство повышенной проходимости, которое двигалось от госграницы в тыл Украины. Немедленно выдвинувшись на указанное направление, пограничный наряд обнаружил признаки нарушения границы в виде дорожки следов на контрольно-следовой полосе.

Организовав мероприятия по поиску вероятного правонарушителя, пограничники в населенном пункте Марьинка во дворе одного из частных домов обнаружили автомобиль марки «Mitsubishi Pajero» украинской регистрации без груза. В ходе выяснения всех обстоятельств выявленного правонарушения, правоохранители установили и водителя, который управлял данным внедорожником. Им оказался 46-летний гражданин Украины.

Сейчас за движение транспортным средством дорогами, которые отсутствуют в реестре автомобильных дорог и ведут к государственной границе, а также за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины на мужчину составлены административные материалы по ст. 202 и 204-1 КУоАП.

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