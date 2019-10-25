Выходные на Новый год и Рождество: сколько будут гулять сумчане? Кабинет министров Украины в распоряжении № 7-р предлагает четыре выходных на Новый год.

Речь идет о варианте, что субботы 21 и 28 декабря будут рабочими (будут отрабатываться 30 и 31 декабря), зато выходные - с 29 декабря 2019 до 1 января 2020 года.

Также в декабре ожидается дополнительный выходной 25 числа - католическое Рождество (среда).

Кроме того, четыре выходных ждут украинцев в январе 2020 года. Предлагается перенести рабочий день с понедельника, 6 января, на субботу, 11 января. Таким образом выходные продлятся с 4 по 7 января.