Выходные на Новый год и Рождество: сколько будут гулять сумчане?

Речь идет о варианте, что субботы 21 и 28 декабря будут рабочими (будут отрабатываться 30 и 31 декабря), зато выходные - с 29 декабря 2019 до 1 января 2020 года.
Также в декабре ожидается дополнительный выходной 25 числа - католическое Рождество (среда).
Кроме того, четыре выходных ждут украинцев в январе 2020 года. Предлагается перенести рабочий день с понедельника, 6 января, на субботу, 11 января. Таким образом выходные продлятся с 4 по 7 января.
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