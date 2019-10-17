Полиция Сум установила личность стрелка, устроившего стрельбу по окнам в спальном микрорайоне Напомним: 26 ноября в полицию поступило сообщение о том, что на улице Ивана Сирко слышны выстрелы. А потом на одном из балконов многоэтажки были обнаружены характерные повреждения оконного стекла.

По указанному адресу немедленно прибыла следственно-оперативная группа Сумского отдела полиции. Осмотрев поврежденное стекло балконной рамы, правоохранители поняли, что стреляли, скорее всего, из соседнего дома, и, очевидно, дробью из охотничьего оружия. Вскоре полицейские нашли и квартиру, из которой раздавались выстрелы, и восстановили ход событий.

Как установило следствие, накануне вечером к 60-летнему мужчине, который имеет зарегистрированное охотничье ружье ТОЗ-34, пришел в гости его сосед по подъезду. Мужчины до полуночи пили. А когда хозяин прилег отдохнуть, 37-летний гость решил сбить выстрелом из его ружья сорочье гнездо на тополе рядом с многоэтажкой.

Всего подвыпивший мужчина сделал до десятка выстрелов из оружия 12-го калибра в жилом районе, подвергая опасности и случайных прохожих, и жителей квартир в доме напротив. Лишь благодаря счастливой случайности никто из граждан не пострадал. К слову, птичье гнездо так и осталось на своем месте.

Что касается самого стрелка, то при осмотре работники полиции обнаружили у него предмет, внешне похожий на пистолет «Браунинг». Как пояснил гражданин, найденный пистолет - «копаный». А вот может ли стрелять - мужчина не знает, поскольку не имеет к этому оружию патронов.

Сейчас и пистолет, и ружье с патронами к нему изъяты и направлены на экспертизу. В квартире, откуда велась стрельба, полицейские обнаружили и изъяли отстрелянных гильзы патронов 12-го калибра.

Полиция открыла уголовное производство по ч.4 ст. 296 «Хулиганство» и по ч.1 ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины. Мужчине за стрельбу в населенном пункте может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.