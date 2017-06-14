Сумская чиновница-долгожитель получит за заслуги

Как сообщил мэр Сум Александр Лысенко, Екатерина Голосная - заместитель начальника службы по делам детей Сумского городского совета, она уже 35 лет проработала в мэрии. 2 декабре ей исполняется 65 лет.
За это решение проголосовали 28 депутатов.
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