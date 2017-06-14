Сумская чиновница-долгожитель получит за заслуги Сегодня, 27 ноября, на сессии Сумского горсовета депутаты проголосовали за решение «О награждении Почетным знаком отличия Сумского городского совета «За заслуги перед городом» I степени Голосной Е.А.».

Как сообщил мэр Сум Александр Лысенко, Екатерина Голосная - заместитель начальника службы по делам детей Сумского городского совета, она уже 35 лет проработала в мэрии. 2 декабре ей исполняется 65 лет. За это решение проголосовали 28 депутатов.