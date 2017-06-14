Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
27.11.2019 12:18782

Сумская чиновница-долгожитель получит за заслуги

Сегодня, 27 ноября, на сессии Сумского горсовета депутаты проголосовали за решение «О награждении Почетным знаком отличия Сумского городского совета «За заслуги перед городом» I степени Голосной Е.А.».

Как сообщил мэр Сум Александр Лысенко, Екатерина Голосная - заместитель начальника службы по делам детей Сумского городского совета, она уже 35 лет проработала в мэрии. 2 декабре ей исполняется 65 лет.

За это решение проголосовали 28 депутатов.

Общество За заслуги перед городом

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