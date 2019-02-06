Сумы снова не согласились присоединить Битицу и окрестности Сегодня, 27 ноября, на сессии Сумского горсовета депутаты в третий раз не проголосовали за решение «О даче согласия на добровольное присоединение Битицкого сельской территориальной громады Сумского района (сел Пушкаревка, Битица, Вакаловщина, Зеленый гай, Никольское) к территориальной громаде города Сумы».

Перед голосованием вступила депутат Битицкого сельсовета, которая рассказала, что сельчане проголосовали против присоединения, несмотря на желание главы сельсовета, который якобы проявляет самоуправство и не дает провести сессию сельсовета.

Мэр Сум Александр Лысенко посоветовал ей обратиться в облгосадминистрацию для изменения перспективного плана, так как с 1 января Битицкая ОТГ все равно автоматически присоединится к городу.

Он поставил проект решения на голосование, однако он набрал всего 9 голосов «за».