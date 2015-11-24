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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:44378

Департамент соцзащиты информирует сумчан о новом прожиточном минимуме

Департамент социальной защиты населения напоминает, что с 1 декабря прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц составит 2027 гривен.

Это на 91 грн больше чем сейчас.

Для основных социальных и демографических групп населения прожиточный минимум составит:

- для детей до 6 лет - 1779 грн (вырастет на 80 грн);

- для детей от 6 до 18 лет - 2218 грн (возрастет на 100 грн);

- для трудоспособных лиц - 2102 грн (вырастет на 95 грн);

- для лиц, утративших трудоспособность - 1638 грн (вырастет на 74 грн).

Департамент соцзащиты населения проведет автоматический перерасчет некоторых видов пособий без обращений граждан, а именно: пособия на детей одиноким матерям; помощи на детей, над которыми установлена опека или попечительство; временной государственной помощи детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов; государственной социальной помощи малообеспеченным семьям, государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью.

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