В сумской школе отправили на карантин один класс (видео)

Далее вирус подхватили и в других классах. Но карантин объявили не сразу и не для всех. Сегодня за партами кабинета 4-А класса школы №9 нет ни одного ученика. Еще в пятницу здесь проходили уроки. Сейчас же класс на карантине, говорится в сюжете СТС.
Впрочем, за это время вспышки болезни зафиксировали и в других классах.
Родители учеников утверждают, что массово болеть дети начали еще в начале прошлой недели.
Ограничительные меры в учебных заведениях вводятся только тогда, когда из-за болезни отсутствуют 20 и более процентов учеников. Здесь же в пятницу отсутствовали 24 из 33 учеников.
«Решение о введении ограничительных мероприятий принимает руководитель учреждения, о чем сообщает в управление образования, отдела здравоохранения и лабораторный центр», - говорит и.о. начальника отдела здравоохранения Сумского горсовета Елена Чумаченко.
«Среди детей, которые на сегодняшний день находятся в детской больнице на лечении, большинство - с заболеваниями, вызванными вирусами», - сообщила она.
Сейчас в больнице Святой Зинаиды с пневмонией находятся сразу 8 учеников школы №9.
Сумчанка Светлана, ребенок которой учится в школе № 9, написала в Фейсбуке о том, что в школе массово болеют дети,...
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