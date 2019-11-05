Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:29291

Сумские студенты взяли борцовскую «бронзу» в Киеве

26 ноября в Киеве проходил Всеукраинские командные соревнования по вольной и греко-римской борьбе среди студентов памяти первого украинца - чемпиона мира по вольной борьбе Синявского Владимира Ивановича.

Борьба происходила «стенка на стенку». Сборная Сумского государственного педагогического университета им.А.С. Макаренко заняла 3-е командное место.

В составе команды выступали Александр Урсаки, Андрей Галета, Владимир Васильченко, Богдан Дорда, Николай Солодовников, Сергей Сущевский, Данил Фоменко и Матвей Юхтенко.

Спорт Вольная борьба Греко-римская борьба

По тематике

Сумской борец выиграл сразу два кубка Украины
25.11.2019 13:11

Сумской борец выиграл сразу два кубка Украины

22-23 ноября в Херсон проходил кубок Украины по вольной и греко-римской борьбе среди спортсменов с недостатками слуха....

Соревнования в Путивле собрали 200 борцов из разных регионов Украины
19.11.2019 17:45

Соревнования в Путивле собрали 200 борцов из разных регионов Украины

В Путивле прошли соревнования Открытого первенства Сумской области по греко-римской борьбе среди младших юношей, посвященные памяти выдающегося тренера Николая Ивановича...

19.11.2019 09:08

Конотопские классики с медалями международного турнира

16-17 ноября в Мукачево проходил традиционный Международный турнир по греко-римской борьбе....

Сумские вольники отличились на международном турнире в Польше
18.11.2019 10:08

Сумские вольники отличились на международном турнире в Польше

15-16 ноября в г. Карлино (Польша) проходил ІІ Международный Фестиваль по вольной борьбе на призы Юсупа Абдусаламова....

Сумские борцы отличились в России
17.11.2019 08:58

Сумские борцы отличились в России

14-16 ноября в г.Старый Оскол Белгородской области (РФ) проходил Международный турнир «Поколений» по вольной борьбе....

Новости

На Донбассе умер доброволец из Конотопа Дмитрий Волонтырец
Вчера 14:38
Григоришин потерял контроль над «Сумским НПО»
25.11.2019 16:26
Конотопчанину, который отобрал смартофн у 8-летнего мальчика, дали 4 года за решеткой
Сегодня 17:38
Пока мэр Сум пугает предпринимателей демонтажем МАФа, те разбирают ограждение сквера
Сегодня 17:30
Прокуратура просит взыскать 850 грн с экс-зампрокурора Сумской области
Сегодня 17:08
В Украине появятся новые банкноты 50 грн и 200 грн
Сегодня 17:03
Мэр Сум снова пообещал снести забор-стену возле 12-ой школы
Сегодня 16:53
Сумчан запрошують до обговорення детального плану території у середмісті
Сегодня 16:51
Сумщина среди областей-участников пилотного проекта Гослесагентства «Лес в смартфоне»
Сегодня 16:07
Сумские студенты взяли борцовскую «бронзу» в Киеве
Сегодня 15:29
В Конотопе похоронили умершего на Донбассе добровольца (видео)
Сегодня 15:23
Департамент соцзащиты информирует сумчан о новом прожиточном минимуме
Сегодня 14:44
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

Мідвей (12+) Роланд Еммеріх (США, Китай,2019)
Мідвей (12+) Роланд Еммеріх (США, Китай,2019)
Кино Космос
18:25 — 60рн.
Крижане серце II (0+) Кріс Бак, Дженніфер Лі (США, 2019)
Крижане серце II (0+) Кріс Бак, Дженніфер Лі (США, 2019)
Кино Космос
10:05 — 50рн. 12:10 — 55рн. 16:25 — 60рн.
Ідеальна брехня (16+) Білл Кондон (США, 2019)
Ідеальна брехня (16+) Білл Кондон (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:50 15:50 18:40 20:50 23:10
Зворотній відлік (16+) Джастін Дек (США, 2019)
Зворотній відлік (16+) Джастін Дек (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 20:10 22:50
Готель Едельвейс (12+) Юрій Рудий (Україна, 2019)
Готель Едельвейс (12+) Юрій Рудий (Україна, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:15 12:15 19:00
Історія Лізи (16+) Олександр Жовна (Україна, 2019)
Історія Лізи (16+) Олександр Жовна (Україна, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 16:50
Ангели Чарлі (12+)
Ангели Чарлі (12+)
Кино Космос
14:10 — 55рн. 20:55 — 60рн.

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.