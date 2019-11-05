Сумские студенты взяли борцовскую «бронзу» в Киеве

Борьба происходила «стенка на стенку». Сборная Сумского государственного педагогического университета им.А.С. Макаренко заняла 3-е командное место.
В составе команды выступали Александр Урсаки, Андрей Галета, Владимир Васильченко, Богдан Дорда, Николай Солодовников, Сергей Сущевский, Данил Фоменко и Матвей Юхтенко.
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