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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:15329

Сумские копы нашли водителя, который сбил 79-летнюю женщину, и сбежал с места ДТП (видео)

Сутки понадобилась работникам управления патрульной полиции, чтобы разыскать водителя, вероятно, причастного к ДТП с пострадавшей.

24 ноября, около 13.30, патрульные получили сообщение о ДТП в районе пешеходного перехода вблизи перекрестка улиц Герасима Кондратьева - Лебединская.

Предварительно, водитель неустановленного автомобиля совершил наезд на 79-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть. В результате ДТП она получила телесные повреждения, с которыми ее доставили в больницу. Водитель место происшествия оставил и направился в направлении выезда из города по улице Герасима Кондратьева.

Стражи порядка опросили граждан, находившихся на остановке общественного транспорта, вероятных свидетелей, просмотрели камеры наблюдения, проверили станции технического обслуживания и отработали прилегающую территорию, однако беглеца найти не удалось.

На следующий день сотрудники отдела розыска и обработки материалов ДТП УПП в Сумской области проанализировали все собранные материалы и наткнулись на автомобиль, который может быть причастен к данной ситуации.

Впоследствии, по имеющимся полицейским базам, сотрудники управления установили возможное место нахождения данного авто и проживание мужчины, который мог им управлять.

Все наработки оказались не напрасными, ведь по данному адресу и было обнаружено транспортное средство Mitsubishi Colt. Легковушка имела явные механические повреждения, характерные для ДТП. 54-летний мужчина свою вину признал, а побег оправдывал тем, что испугался.

Патрульные полицейские отправили его в Сумской отдел полиции, где передали следователям.

Право Дтп ДТП с пострадавшими

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