Сумские копы нашли водителя, который сбил 79-летнюю женщину, и сбежал с места ДТП (видео)

24 ноября, около 13.30, патрульные получили сообщение о ДТП в районе пешеходного перехода вблизи перекрестка улиц Герасима Кондратьева - Лебединская.
Предварительно, водитель неустановленного автомобиля совершил наезд на 79-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть. В результате ДТП она получила телесные повреждения, с которыми ее доставили в больницу. Водитель место происшествия оставил и направился в направлении выезда из города по улице Герасима Кондратьева.
Стражи порядка опросили граждан, находившихся на остановке общественного транспорта, вероятных свидетелей, просмотрели камеры наблюдения, проверили станции технического обслуживания и отработали прилегающую территорию, однако беглеца найти не удалось.
На следующий день сотрудники отдела розыска и обработки материалов ДТП УПП в Сумской области проанализировали все собранные материалы и наткнулись на автомобиль, который может быть причастен к данной ситуации.
Впоследствии, по имеющимся полицейским базам, сотрудники управления установили возможное место нахождения данного авто и проживание мужчины, который мог им управлять.
Все наработки оказались не напрасными, ведь по данному адресу и было обнаружено транспортное средство Mitsubishi Colt. Легковушка имела явные механические повреждения, характерные для ДТП. 54-летний мужчина свою вину признал, а побег оправдывал тем, что испугался.
Патрульные полицейские отправили его в Сумской отдел полиции, где передали следователям.
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