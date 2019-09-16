Сумские лучники отличились на кубке Украины

Сумские лучники завоевали 4 медали.
«Золото» завоевала женская команда (Полина Родионова, Леся Снагощенко, Ирина Хочина). Вторая сумская команда заняла шестое место.
«Серебро» среди мужчин завоевал Никита Шишкин. Владислав Лисняк дошел до ¼ финала, Егор Леоненко, Артем Овчинников – до 1/8.
«Бронзу» среди женщин взяла Полина Родионова. Леся Снагощенко и Ирина Хочина дошли до ¼ финала.
Также с «бронзой» мужская команда (Никита Шишкин, Владислав Лисняк, Артем Овчинников). Вторая сумская команда – седьмая.
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