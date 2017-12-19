Сумские депутаты не смогли назвать сквер «Счастья» Сегодня, 27 ноября, на сессии Сумского горсовета рассматривался проект решения «О присвоении названия (наименование) сквера (в районе Покровской площади, улице 1-я Набережная р. Стрелка и улицы Кузнечная) в городе Сумы».

Речь идет о сквере, который обустроили два года назад рядом с МакДональдсом. Тогда мэр Сум Александр Лысенко назвал его сквером «Счастья», однако официального названия у него не было.

В этом году прошли общественные слушания по этому поводу. В проекте решения было две редакции – сквер «Щастя» и сквер «Мрія». За какую голосовали депутаты непонятно, потому что мэр Сум не объявил об этом. Однако голосов не хватило – всего 21 (нужно 22).