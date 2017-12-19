Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:41191

Сумские депутаты не смогли назвать сквер «Счастья»

Сегодня, 27 ноября, на сессии Сумского горсовета рассматривался проект решения «О присвоении названия (наименование) сквера (в районе Покровской площади, улице 1-я Набережная р. Стрелка и улицы Кузнечная) в городе Сумы».

Речь идет о сквере, который обустроили два года назад рядом с МакДональдсом. Тогда мэр Сум Александр Лысенко назвал его сквером «Счастья», однако официального названия у него не было.

В этом году прошли общественные слушания по этому поводу. В проекте решения было две редакции – сквер «Щастя» и сквер «Мрія». За какую голосовали депутаты непонятно, потому что мэр Сум не объявил об этом. Однако голосов не хватило – всего 21 (нужно 22).

Общество Сквер Счастья

По тематике

Как в Сумах назовут «Сквер Счастья»?
10.10.2019 10:56

Как в Сумах назовут «Сквер Счастья»?

Подведены итоги общественного обсуждения с рассмотрения вопроса о присвоении названия (наименование) «Сквера Счастья» (район «МакДональдза»)....

В Сумах решили официально назвать сквер «Счастья»
24.07.2019 13:24

В Сумах решили официально назвать сквер «Счастья»

Управление архитектуры и градостроительства организует общественное обсуждение о присвоении названия (наименование) сквера, находящегося между улицей Кузнечной, Покровской площадью и улицей...

В сквере Счастья в Сумах будут розетки. Не для всех
13.05.2019 08:36

В сквере Счастья в Сумах будут розетки. Не для всех

Мэр Сум Александр Лысенко распорядился установить несколько розеток в так называемом сквере Счастья возле «МакДональдса»....

Сквер «Счастья» пока без арт-объекта
09.02.2018 16:39

Сквер «Счастья» пока без арт-объекта

7 февраля состоялось заседание жюри конкурса на определение лучшей эскизного предложения арт-объекта в сквере в районе улицы Кузнечной и площади...

19.12.2017 08:47

На конкурс по созданию арт-объекта в сквер «Счастья» поступило 7 работ

На прошлой неделе завершился прием работ на конкурс по определению лучшего эскизного предложения арт-объекта в сквере в районе улицы Кузнечной...

Новости

На Донбассе умер доброволец из Конотопа Дмитрий Волонтырец
Вчера 14:38
Григоришин потерял контроль над «Сумским НПО»
25.11.2019 16:26
Сумские депутаты не смогли назвать сквер «Счастья»
Сегодня 13:41
Сумские лучники отличились на кубке Украины
Сегодня 13:31
Сумские копы нашли водителя, который сбил 79-летнюю женщину, и сбежал с места ДТП (видео)
Сегодня 13:15
В Сумах разыграли студенческую спартакиаду по настольному теннису
Сегодня 12:56
В сумской школе отправили на карантин один класс (видео)
Сегодня 12:43
Сумы снова не согласились присоединить Битицу и окрестности
Сегодня 12:23
Сумская чиновница-долгожитель получит за заслуги
Сегодня 12:18
Полиция Сум установила личность стрелка, устроившего стрельбу по окнам в спальном микрорайоне
Сегодня 11:50
На Сумщине задержали нарушителя госграницы Украины
Сегодня 11:35
Более 173 тысяч пенсионеров Сумщины получат повышенные пенсии с 1 декабря
Сегодня 11:04
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

Мідвей (12+) Роланд Еммеріх (США, Китай,2019)
Мідвей (12+) Роланд Еммеріх (США, Китай,2019)
Кино Космос
18:25 — 60рн.
Крижане серце II (0+) Кріс Бак, Дженніфер Лі (США, 2019)
Крижане серце II (0+) Кріс Бак, Дженніфер Лі (США, 2019)
Кино Космос
10:05 — 50рн. 12:10 — 55рн. 16:25 — 60рн.
Ідеальна брехня (16+) Білл Кондон (США, 2019)
Ідеальна брехня (16+) Білл Кондон (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:50 15:50 18:40 20:50 23:10
Зворотній відлік (16+) Джастін Дек (США, 2019)
Зворотній відлік (16+) Джастін Дек (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 20:10 22:50
Готель Едельвейс (12+) Юрій Рудий (Україна, 2019)
Готель Едельвейс (12+) Юрій Рудий (Україна, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:15 12:15 19:00
Історія Лізи (16+) Олександр Жовна (Україна, 2019)
Історія Лізи (16+) Олександр Жовна (Україна, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 16:50
Ангели Чарлі (12+)
Ангели Чарлі (12+)
Кино Космос
14:10 — 55рн. 20:55 — 60рн.

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.