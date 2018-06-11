Сумчан запрошують до обговорення детального плану території у середмісті

Про це повідомили в управлінні архітектури та містобудування, яке є замовником розробки містобудівної документації.
Розробив ДПТ ТОВ «АРХДИЗАЙНСТУДІЯ», головний архітектор проекту Єдуард ГОЛОВІН.
Проект детального плану території складається з текстових і графічних матеріалів.
Документація розроблена з метою:
З проектом детального плану території можливо ознайомитись в управлінні архітектури та містобудування (вул. Воскресенська, 8а) з 26 листопада по 26 грудня, де триватиме прилюдне експонування проєкта, або на офіційному сайті Сумської міської ради.
Письмові пропозиції можна надсилати у цей період на адресу управління архітектури та містобудування (вул. Воскресенська, 8а, arh@smr.gov.ua) чи на веб-платформі електронних консультацій.
Заплановані також громадські слухання, які відбудуться 19 грудня о 15:00 за адресою: вул. Горького, 21, конференц-зала управління «Центр надання адміністративних послуг у м. Суми».
Фахівці управління розглянуть пропозиції від громадськості пропозицій до 9 січня 2020 року.
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