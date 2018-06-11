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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:51128

Сумчан запрошують до обговорення детального плану території у середмісті

Розпочато процедуру розгляду та врахування пропозицій громадськості у проєкті детального плану території (ДПТ) по вулиці Горького – провулку Лікаря Зіновія Красовицького.

Про це повідомили в управлінні архітектури та містобудування, яке є замовником розробки містобудівної документації.

Розробив ДПТ ТОВ «АРХДИЗАЙНСТУДІЯ», головний архітектор проекту Єдуард ГОЛОВІН.

Проект детального плану території складається з текстових і графічних матеріалів.

Документація розроблена з метою:

  • уточнення положень генплану міста щодо планування та функціонального призначення території;
  • формування принципів планувальної організації забудови та її об'ємно-просторової композиції;
  • встановлення червоних ліній та ліній регулювання забудови;
  • уточнення визначених Планом зонування території м. Суми містобудівних умов та обмежень;
  • визначення потреб у підприємствах та установах обслуговування, визначення місць їх розташування.

З проектом детального плану території можливо ознайомитись в управлінні архітектури та містобудування (вул. Воскресенська, 8а) з 26 листопада по 26 грудня, де триватиме прилюдне експонування проєкта, або на офіційному сайті Сумської міської ради.

Письмові пропозиції можна надсилати у цей період на адресу управління архітектури та містобудування (вул. Воскресенська, 8а, arh@smr.gov.uaчи на веб-платформі електронних консультацій.

Заплановані також громадські слухання, які відбудуться 19 грудня о 15:00 за адресою: вул. Горького, 21, конференц-зала управління «Центр надання адміністративних послуг у м. Суми».

Фахівці управління розглянуть пропозиції від громадськості пропозицій до 9 січня 2020 року.

 
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