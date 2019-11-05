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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Взрывы в Балаклее: следователи озвучили основную версию гибели военных с Сумщины (видео)

Подозреваемые в деле появятся через три месяца, когда будут результаты ряда проведенных экспертиз.

Грубое нарушение техники безопасности – главная версия следствия по делу о недавних взрывах в Балаклее Харьковской области, говорится в сюжете ТСН.

Взрыв произошел во время утилизации боеприпасов две недели назад. Три сапера (двое из Ахтырки) погибли, четыре – получили ранения. Предварительно установлено, что сдетонировал реактивный двигатель, когда его грузили на машину. Почему так произошло – сейчас устанавливают специалисты: назначены полтора десятка экспертиз, результаты которых будут через 3 месяца.

Уже тогда, утверждают следователи, в деле появятся подозреваемые. Пока допросили более сотни человек – от руководства воинской части до рядовых военных, показания дали также и раненые саперы. Виновным в трагедии грозит до 10 лет тюрьмы.

Напонмим: 15 ноября на технической территории складов воинской части А1352 в Балаклее Харьковской области произошел взрыв. Следователи ГБР квалифицировали произошедшее как небрежное отношение военного служебного лица к службе, что повлекло существенный вред, совершенное в условиях особого периода (ч. 3 ст. 425 УКУ). 16 ноября командующий Силами логистики генерал-лейтенант Олег Вишнивский заявил, что военный арсенал в Балаклее не представляет больше угрозы для местного населения. 

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