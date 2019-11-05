Ночной пожар уничтожил крышу бывшего военкомата в Ямполе

Об этом пишет Ямпіль.INFO со ссылкой на 10-ю государственную пожарно-спасательную часть.
К счастью, никто из людей в результате пожара не пострадал.
Пожар был обнаружен примерно в 21:30 26 ноября, на место сразу выехали пожарные бригады из Ямполя, Свесы и Дружбы, была привлечена аварийная газовая служба, РЭС и полиция. Всего было задействовано 14 человек личного состава пожарно-спасательной части, 4 автоцистерны, использовано 30 тонн воды.
Ликвидации пожара препятствовало то, что он был обнаружен поздно, и в момент прибытия пожарных огонь уже распространился на большую площадь. Тем не менее, благодаря слаженным действиям спасателей в 1:29 возгорание было ликвидировано, до 3:30 продолжалась разборка и поливка тлеющих конструкций водой.
Сегодня, 26 ноября, в 00:11 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании жилого дома по ул. Покровская в...
В Глуховском районе, укрощая пожар, пожарные обнаружили тело человека....
Сегодня, 24 ноября, в 12:00 в Службу спасения «101» поступила информация о пожаре в центре города Сумы на ул. Кооперативной....
Сегодня, 21 ноября, в 6:30 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании жилого дома по ул. Шевченко в...
20 ноября в 22:20, в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки по ул. Берестова в Сумах....