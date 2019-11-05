Ночной пожар уничтожил крышу бывшего военкомата в Ямполе Огнем были повреждены перекрытия, внутренние перегородки и обуглены стены помещения, которое сейчас находится в собственности монастыря.

Об этом пишет Ямпіль.INFO со ссылкой на 10-ю государственную пожарно-спасательную часть.

К счастью, никто из людей в результате пожара не пострадал.

Пожар был обнаружен примерно в 21:30 26 ноября, на место сразу выехали пожарные бригады из Ямполя, Свесы и Дружбы, была привлечена аварийная газовая служба, РЭС и полиция. Всего было задействовано 14 человек личного состава пожарно-спасательной части, 4 автоцистерны, использовано 30 тонн воды.

Ликвидации пожара препятствовало то, что он был обнаружен поздно, и в момент прибытия пожарных огонь уже распространился на большую площадь. Тем не менее, благодаря слаженным действиям спасателей в 1:29 возгорание было ликвидировано, до 3:30 продолжалась разборка и поливка тлеющих конструкций водой.