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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:15218

Сумчан запрошують на Banda Tour

7 грудня у Сумах пройде зустріч в рамках Banda Tour.

Що таке Banda Tour?

Це коли ми приїжджаємо у якесь місто або містечко, щоб розказати про те, як ми в Банді бачимо креативність і чому вона є важливою.

Хто і про що буде говорити?

"Як вести проекти та керувати креативними командами" — Женя Дворецька

"Проект 70 та Батьківський день у Банді" — Edo Dega

"Як створювати сильні бренди та знаходити шлях до сердець" — Nikita Tregub

"Що таке стратегія та як її зробити" — Nastya Markova

"Дизайн. Креатив. Мистецтво" — Женя Вєлічев

Для кого ця подія?

Для підприємців, маркетологів, тих, хто навчається або цікавиться креативом і маркетингом.

Участь безкоштовна. Реєстрація на подію є обов’язковою.

Вона ось тут: http://bit.ly/37FrrXW.

Коли і де: субота, 7 грудня з 14:00 по 21:00 у Конгрес-центрі СумДУ (Покровська, 9/1).

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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