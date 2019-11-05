Сумчан запрошують на Banda Tour

Що таке Banda Tour?
Це коли ми приїжджаємо у якесь місто або містечко, щоб розказати про те, як ми в Банді бачимо креативність і чому вона є важливою.
Хто і про що буде говорити?
"Як вести проекти та керувати креативними командами" — Женя Дворецька
"Проект 70 та Батьківський день у Банді" — Edo Dega
"Як створювати сильні бренди та знаходити шлях до сердець" — Nikita Tregub
"Що таке стратегія та як її зробити" — Nastya Markova
"Дизайн. Креатив. Мистецтво" — Женя Вєлічев
Для кого ця подія?
Для підприємців, маркетологів, тих, хто навчається або цікавиться креативом і маркетингом.
Участь безкоштовна. Реєстрація на подію є обов’язковою.
Вона ось тут: http://bit.ly/37FrrXW.
Коли і де: субота, 7 грудня з 14:00 по 21:00 у Конгрес-центрі СумДУ (Покровська, 9/1).