В Конотопе похоронили умершего на Донбассе добровольца (видео)

Прощание с ним состоялось возле кинотеатра «Мир». Также церемония прощания с бойцом состоялась на одном из гарнизонов полка «Азов» 26 ноября.
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