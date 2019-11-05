В Конотопе похоронили умершего на Донбассе добровольца (видео) Сегодня, 27 ноября, в Конотопе попрощались с Дмитрием Волонтырцом, скончавшемся 25 ноября на Донетчине вследствие инсульта.

Прощание с ним состоялось возле кинотеатра «Мир». Также церемония прощания с бойцом состоялась на одном из гарнизонов полка «Азов» 26 ноября. Конотопчанин был бойцом полка «Азов». Ему было 40 лет, у него остались жена и сын, пишет UA:СУМИ.