В Сумах студентки сошлись за теннисным столом

26-27 ноября в спортивном зале Сумского медицинского колледжа состоялись соревнования ХХVI областной спартакиады по настольному теннису среди девушек. Семь сборных команд соревновались за награды и зачетные очки спартакиады.
Золотые медали и звание победителя областного первенства завоевали студенты Машиностроительного колледжа Сумского государственного университета, серебряные медали завоевали спортсмены Сумского медицинского колледжа, третье место и бронзовые медали взяли спортсмены Путивльского колледжа СНАУ.
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