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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:00237

В Сумах студентки сошлись за теннисным столом

В Сумах прошла ХХVI областная спартакиада среди с высших учебных заведений I-II уровней аккредитации.

26-27 ноября в спортивном зале Сумского медицинского колледжа состоялись соревнования ХХVI областной спартакиады по настольному теннису среди девушек. Семь сборных команд соревновались за награды и зачетные очки спартакиады.

Золотые медали и звание победителя областного первенства завоевали студенты Машиностроительного колледжа Сумского государственного университета, серебряные медали завоевали спортсмены Сумского медицинского колледжа, третье место и бронзовые медали взяли спортсмены Путивльского колледжа СНАУ.

Спорт Настольный теннис Спартакиада Студенты

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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