В конце недели на Сумщине ожидается ухудшение погодных условий

28 ноября - облачно с прояснениями, без существенных осадков, туман, ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура ночью 0 ..- 5 °С, днем -2 .. + 3 °С.
29 ноября - облачно, ночью без существенных осадков. Днем дождь. Ветер южный 7-12 м/с. Температура ночью -2 .. + 3 °С, днем +1 .. + 6 °С.
30 ноября - облачно, ночью дождь, местами сильный дождь с мокрым снегом, днем местами небольшой дождь. Ветер западный 7-12 м/с. Температура в течение суток 0 .. + 5 °С.
На выходных в Сумской области сохранится морозная погода....
Антициклон с востока принесет в четверг похолодание....
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что во вторник,...
До конца недели погоду Сумщины будет определять периферия антициклона, ожидается сухая, теплая обычной погода....
На выходных в Сумской области сохранится преимущественно сухая, теплее обычной погода....