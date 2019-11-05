Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:55284

В конце недели на Сумщине ожидается ухудшение погодных условий

Сумской областной гидрометцентр сообщает о прогнозе погоды на ближайшие три дня.

28 ноября - облачно с прояснениями, без существенных осадков, туман, ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура ночью 0 ..- 5 °С, днем -2 .. + 3 °С.

29 ноября - облачно, ночью без существенных осадков. Днем дождь. Ветер южный 7-12 м/с. Температура ночью -2 .. + 3 °С, днем +1 .. + 6 °С.

30 ноября - облачно, ночью дождь, местами сильный дождь с мокрым снегом, днем местами небольшой дождь. Ветер западный 7-12 м/с. Температура в течение суток 0 .. + 5 °С.

Общество Прогноз погоды

По тематике

22.11.2019 14:35

Какую погоду прогнозируют в Сумах на выходных?

На выходных в Сумской области сохранится морозная погода....

20.11.2019 14:05

Завтра в Сумах похолодает

Антициклон с востока принесет в четверг похолодание....

18.11.2019 16:14

Погода в Сумах: прогноз на завтра

Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что во вторник,...

13.11.2019 15:28

Чего ждать сумчанам от погоды

До конца недели погоду Сумщины будет определять периферия антициклона, ожидается сухая, теплая обычной погода....

08.11.2019 12:06

Что обещают сумчанам синоптики на выходные

На выходных в Сумской области сохранится преимущественно сухая, теплее обычной погода....

Новости

На Донбассе умер доброволец из Конотопа Дмитрий Волонтырец
Вчера 14:38
Григоришин потерял контроль над «Сумским НПО»
25.11.2019 16:26
В конце недели на Сумщине ожидается ухудшение погодных условий
Сегодня 17:55
Конотопчанину, который отобрал смартофн у 8-летнего мальчика, дали 4 года за решеткой
Сегодня 17:38
Пока мэр Сум пугает предпринимателей демонтажем МАФа, те разбирают ограждение сквера
Сегодня 17:30
Прокуратура просит взыскать 850 грн с экс-зампрокурора Сумской области
Сегодня 17:08
В Украине появятся новые банкноты 50 грн и 200 грн
Сегодня 17:03
Мэр Сум снова пообещал снести забор-стену возле 12-ой школы
Сегодня 16:53
Сумчан запрошують до обговорення детального плану території у середмісті
Сегодня 16:51
Сумщина среди областей-участников пилотного проекта Гослесагентства «Лес в смартфоне»
Сегодня 16:07
Сумские студенты взяли борцовскую «бронзу» в Киеве
Сегодня 15:29
В Конотопе похоронили умершего на Донбассе добровольца (видео)
Сегодня 15:23
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

Мідвей (12+) Роланд Еммеріх (США, Китай,2019)
Мідвей (12+) Роланд Еммеріх (США, Китай,2019)
Кино Космос
18:25 — 60рн.
Крижане серце II (0+) Кріс Бак, Дженніфер Лі (США, 2019)
Крижане серце II (0+) Кріс Бак, Дженніфер Лі (США, 2019)
Кино Космос
10:05 — 50рн. 12:10 — 55рн. 16:25 — 60рн.
Ідеальна брехня (16+) Білл Кондон (США, 2019)
Ідеальна брехня (16+) Білл Кондон (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:50 15:50 18:40 20:50 23:10
Зворотній відлік (16+) Джастін Дек (США, 2019)
Зворотній відлік (16+) Джастін Дек (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 20:10 22:50
Готель Едельвейс (12+) Юрій Рудий (Україна, 2019)
Готель Едельвейс (12+) Юрій Рудий (Україна, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:15 12:15 19:00
Історія Лізи (16+) Олександр Жовна (Україна, 2019)
Історія Лізи (16+) Олександр Жовна (Україна, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 16:50
Ангели Чарлі (12+)
Ангели Чарлі (12+)
Кино Космос
14:10 — 55рн. 20:55 — 60рн.

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.