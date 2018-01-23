В Сумах прошли веселые старты для детей с особыми потребностями

В соревнованиях приняли участие команды специальных общеобразовательных школ-интернатов Сумской области. Программа соревнований состояла из восьми эстафет. Юные спортсмены продемонстрировали скорость, ловкость и умение преодолевать препятствия.
По итогам соревнований третье место у команды Шалыгинской специальной общеобразовательной школы-интерната, второе место завоевала команда Конотопской специальной общеобразовательной школы-интерната, а победу праздновала команда Косовщинской специальной общеобразовательной школы-интерната, сообщает Сумское областное отделение Комитета по физическому воспитанию и спорту.
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