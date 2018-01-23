В Сумах прошли веселые старты для детей с особыми потребностями 27 ноября на базе Косовщинской специальной общеобразовательной школы-интерната прошли соревнования, которые входят в программу XIV областной Олимпиады «Сияние надежд» для детей с особыми потребностями.

В соревнованиях приняли участие команды специальных общеобразовательных школ-интернатов Сумской области. Программа соревнований состояла из восьми эстафет. Юные спортсмены продемонстрировали скорость, ловкость и умение преодолевать препятствия. По итогам соревнований третье место у команды Шалыгинской специальной общеобразовательной школы-интерната, второе место завоевала команда Конотопской специальной общеобразовательной школы-интерната, а победу праздновала команда Косовщинской специальной общеобразовательной школы-интерната, сообщает Сумское областное отделение Комитета по физическому воспитанию и спорту.