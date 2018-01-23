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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:47158

В Сумах прошли веселые старты для детей с особыми потребностями

27 ноября на базе Косовщинской специальной общеобразовательной школы-интерната прошли соревнования, которые входят в программу XIV областной Олимпиады «Сияние надежд» для детей с особыми потребностями.

В соревнованиях приняли участие команды специальных общеобразовательных школ-интернатов Сумской области. Программа соревнований состояла из восьми эстафет. Юные спортсмены продемонстрировали скорость, ловкость и умение преодолевать препятствия.

По итогам соревнований третье место у команды Шалыгинской специальной общеобразовательной школы-интерната, второе место завоевала команда Конотопской специальной общеобразовательной школы-интерната, а победу праздновала команда Косовщинской специальной общеобразовательной школы-интерната, сообщает Сумское областное отделение Комитета по физическому воспитанию и спорту.

Спорт Дети-инвалиды Сияние надежд

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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