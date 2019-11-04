Мэр Сум снова пообещал снести забор-стену возле 12-ой школы

Депутат напомнил, что уже три месяца есть решение исполкома о демонтаже этого забора, который летом превратился в стену, а на него сверху установили элементы будущей крыши, однако ответственные чиновники не спешат проводить демонтаж.
Мэр Сум поручил своим замам Владимиру Войтенко и Максиму Галицкому все-таки проследить за выполнением решения исполкома в ближайшее время. На это его первый зам Владимир войтенко сообщил, что предприниматель, построивший забор-стену, готов провести переговоры и сам демонтировать построенное.
На том и порешили…
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