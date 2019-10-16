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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:30267

Пока мэр Сум пугает предпринимателей демонтажем МАФа, те разбирают ограждение сквера

Сегодня, 27 ноября, на сессии Сумского горсовета депутаты поддержали запрос своего коллеги Дмитрия Лантушенко о демонтаже незаконно построенного в сквере на ул. Интернационалистов магазина.

Сумська платформа реформ

После того, как депутаты поддержали запрос, мэр Сум Александр Лысенко дал поручение подготовить проект решения исполкома о демонтаже.

Однако сегодня на этом месте рабочие начали демонтировать ограждение сквера, сделанное из натурального камня, которое мешает подходу к будущему магазину.

Пока исполком примет решение, пока пройдет три месяца (как с забором-стенкой возле школы № 12, который пока так и не убрали), магазин уже начнет работать…

Право Незаконный МАФ

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