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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:38182

Конотопчанину, который отобрал смартофн у 8-летнего мальчика, дали 4 года за решеткой

К 4 годам лишения свободы приговорен конотопчанин, который отобрал смартфон у малолетнего.

Конотопская местная прокуратура поддержала публичное обвинение в отношении 35-летнего конотопчанина, который ограбил малолетнего.

Происшествие произошло 22 октября 2019 года около 17.00 в Конотопе. Тогда к 8-летнему мальчику, который играл на улице с друзьями, подошел незнакомый мужчина, отобрал телефон и на велосипеде уехал.

Уже через несколько часов сотрудники полиции остановили подозрительного мужчину, у которого обнаружили отобранный у ребенка гаджет. Как выяснилось, задержанный не впервые попадает в поле зрения правоохранителей. До этого он уже был 4 раза судим за кражи и грабеж.

По приговору суда обвиняемый признан виновным по ч. 2 ст. 286 (грабеж, совершенный повторно) и приговорен к 4 годам лишения свободы. Приговор человек ждал в СИЗО, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Грабеж Конотоп Приговор суда

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