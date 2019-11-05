Конотопчанину, который отобрал смартофн у 8-летнего мальчика, дали 4 года за решеткой

Конотопская местная прокуратура поддержала публичное обвинение в отношении 35-летнего конотопчанина, который ограбил малолетнего.
Происшествие произошло 22 октября 2019 года около 17.00 в Конотопе. Тогда к 8-летнему мальчику, который играл на улице с друзьями, подошел незнакомый мужчина, отобрал телефон и на велосипеде уехал.
Уже через несколько часов сотрудники полиции остановили подозрительного мужчину, у которого обнаружили отобранный у ребенка гаджет. Как выяснилось, задержанный не впервые попадает в поле зрения правоохранителей. До этого он уже был 4 раза судим за кражи и грабеж.
По приговору суда обвиняемый признан виновным по ч. 2 ст. 286 (грабеж, совершенный повторно) и приговорен к 4 годам лишения свободы. Приговор человек ждал в СИЗО, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
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