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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Дзюдоистки с Сумщины отличились в Днепре

23 ноября в Днепре прошел Всеукраинский турнир по дзюдо «Украинка».

За победу боролись 273 участницы из 18 регионов Украины. Девушки разыграли 26 комплектов наград в трех возрастных категориях 2004-2005 г.р., 2006-2007 г.р. и 2008-2009 г.р.

На турнире отличились представители Сумщины:

чемпионками стали Анастасия Савченко, Ирина Охрименко, Маргарита Мирошниченко и Милена Кухарь, серебряными призерками - Карина Канаковская и Юлия Засульская, бронзовыми - Виктория Гриценко и Мария Васюта. Пятое место у Наталии Богуш. Все – Ромны. Подготовил спортсменок тренер Дмитрий Богуш.

Кроме того, с «золотом» ахтырчанка Алина Смирнова. С «серебром» ахтырчанка Ангелина Кулакова (тренеры Ю.Меерович, В.Кисиль, Л.Елизарова) и сумчанки Оксана Беспалова и Дарья Сухоставец (тренеры И.Силкин, О.Филатов, М.Бурым, М.Кураш)

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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