Акція у Сумах: Зроби подарунок музею!

Кожен небайдужий до історії та культури Сумщини може взяти участь у благодійній акції щодо збору предметів, пов’язаних з новорічними святами.
Якщо у вас є старі новорічні фотографії, ялинкові іграшки та прикраси, вироби декоративно-прикладного мистецтва на новорічну тематику (дідухи, павучки, янголи та ін.), музей з радістю прийме їх у дарунок. Речі, що стануть музейними експонатами, отримають нове життя і будуть представлені на виставках та в експозиції музею.
За додатковою інформацією звертатися за телефоном 22-17-74 або за адресою м. Суми, вул. Г.Кондратьєва, 2.
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