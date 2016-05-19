Акція у Сумах: Зроби подарунок музею! У Сумському обласному краєзнавчому музеї стартує новорічна акція «Зроби подарунок музею!».

Кожен небайдужий до історії та культури Сумщини може взяти участь у благодійній акції щодо збору предметів, пов’язаних з новорічними святами.

Якщо у вас є старі новорічні фотографії, ялинкові іграшки та прикраси, вироби декоративно-прикладного мистецтва на новорічну тематику (дідухи, павучки, янголи та ін.), музей з радістю прийме їх у дарунок. Речі, що стануть музейними експонатами, отримають нове життя і будуть представлені на виставках та в експозиції музею.

За додатковою інформацією звертатися за телефоном 22-17-74 або за адресою м. Суми, вул. Г.Кондратьєва, 2.