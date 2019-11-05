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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах раскрыли жестокое убийство женщины-риэлтора

Сумской местной прокуратурой согласовано сообщение о подозрении 28-летнему мужчине, который лишил жизни риэлтора.

Событие произошло 22 ноября 2019 года в г. Сумы. В полицию в 19.19 обратился сумчанин, который сообщил, что его жена с обеда не выходит на связь. Женщина работает риэлтором, когда он приехал к ней на работу, помещение, которое находится на ул. Ильинская, было закрыто извне, однако через окно он увидел внутри разбросанные вещи. Прибыв на место происшествия, правоохранители с помощью специалиста открыли офис, где обнаружили тело 47-летней женщины с многочисленными колото-резаными ранами шеи и головы. Медики насчитали на теле потерпевшей 26 ран.

Над раскрытием этого преступления работали более сотни полицейских. Правоохранители сразу начали проверять несколько версий преступления, в частности определили круг лиц, с которыми в последнее время сотрудничала риэлтор. Был установлен мужчина, который 20 ноября 2019 года заключил с потерпевшей договор на аренду жилья. Когда он пришел на допрос, заметно нервничал, а когда ему предложили пройти исследование на полиграфе, то признался в убийстве.

«По словам задержанного, он, имея необходимость арендовать жилье, договорился с риэлтором об услуге, она дала ему несколько телефонных номеров и адресов, по которым якобы сдавалось жилье. Однако квартиры уже были заняты. Тогда он пришел к ней в офис и потребовал вернуть ему 400 грн, которые он заплатил за услугу в качестве аванса. Женщина отказалась. По словам задержанного, именно эти деньги и стали «камнем преткновения» в разговоре. Разъяяренный мужчина достал нож и нанес женщине множественные удары. Закрыл офис взятыми со стола ключами, которые затем выбросил вместе с ножом. Дома переоделся, а следы крови на одежде пытался уничтожить», - рассказала руководитель Сумской местной прокуратуры Юлия Слабунова.

Задержанному 28 лет, он сумчанин, не судим. Его действия квалифицированы по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины, сейчас готовится ходатайство в суда об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. За содеянное ему грозит 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Убийство

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