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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:48297

Сумские пограничники обнаружили в поезде скрытую коллекцию старинных монет

27 ноября в пункте контроля «Конотоп» во время проверки поезда, следовавшего из Киева в Москву, пограничники Сумского отряда пресекли попытку незаконного перемещения через границу коллекции старинных монет ХVIII - ХХ вв.

Осматривая пассажирское купе одного из плацкартных вагонов, пограничный наряд на третьей полке в матрасе обнаружил скрытый пакет со старинными монетами. Общее количество монет составило 62 штуки.

Правоохранители устанавливают возможного владельца антиквариата. Обнаруженные монеты, которые вероятно представляют историческую и культурную ценность, изъяты для проведения экспертизы.

Право Монеты Пограничники

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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