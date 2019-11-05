Сумские пограничники обнаружили в поезде скрытую коллекцию старинных монет

Осматривая пассажирское купе одного из плацкартных вагонов, пограничный наряд на третьей полке в матрасе обнаружил скрытый пакет со старинными монетами. Общее количество монет составило 62 штуки.
Правоохранители устанавливают возможного владельца антиквариата. Обнаруженные монеты, которые вероятно представляют историческую и культурную ценность, изъяты для проведения экспертизы.
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