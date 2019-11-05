Сумские пограничники обнаружили в поезде скрытую коллекцию старинных монет 27 ноября в пункте контроля «Конотоп» во время проверки поезда, следовавшего из Киева в Москву, пограничники Сумского отряда пресекли попытку незаконного перемещения через границу коллекции старинных монет ХVIII - ХХ вв.

Осматривая пассажирское купе одного из плацкартных вагонов, пограничный наряд на третьей полке в матрасе обнаружил скрытый пакет со старинными монетами. Общее количество монет составило 62 штуки. Правоохранители устанавливают возможного владельца антиквариата. Обнаруженные монеты, которые вероятно представляют историческую и культурную ценность, изъяты для проведения экспертизы.