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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:001229

В сумской полиции рассказали, как вышли на убийцу женщины-риэлтора

Напомним, 22 ноября в Сумах, в своем офисе, была найдена мертвой 47-летняя сумчанка. Смерть женщины наступила в результате множественных колото-резаных ран.

Над раскрытием этого преступления, которое получило в городе и области значительный резонанс, работало более сотни полицейских: следователи, оперативники участковые, криминалисты.

«Были опрошены сотни граждан, сделаны обходы всех прилегающих к месту преступления домов, собраны и направлены на экспертизу вещественные доказательства, пересматривались записи камер видеонаблюдения, отрабатывались несколько версий, рассматривались все возможные мотивы совершения преступления, - комментирует ход следствия Руслан Пиняга начальник ГУНП в Сумской области. - И такая кропотливая работа дала свой результат: по подозрению в совершении убийства полицейские, при содействии сотрудников СБУ задержали в Сумах 28-летнего местного жителя. Он из вполне приличной семьи, работает, никогда ранее не имел проблем с законом. Своей причастности к совершенному преступлению не отрицает, рассказывает следователям, как все происходило в тот день».

Как говорит сам подозреваемый, он хотел снять квартиру, нашел в одной из городских газет подходящее объявление и позвонил на указанный номер. Договорился с риелтором об услуге, и она дала ему несколько адресов, по которым жилье сдавалось в наем. Однако каждый раз его ожидала неудача - то в квартире проводили ремонт, то жилье уже было арендовано, то хозяева решили квартиру не сдавать и т.п. Молодой человек снова обращается к риелтору, и женщина снова дает ему несколько адресов, и опять с тем же самым результатом. Тогда он приходит к ней в офис и требует вернуть ему 400 гривен, которые он заплатил за услугу в качестве аванса.

По словам задержанного, именно эти деньги и стали «камнем преткновения» в их разговоре - он настаивал, а она отказывалась. В конце собеседники поссорились, и дело закончилось гибелью женщины от рук визитера.

Когда прошел гнев, мужчина испугался. Чтобы остаться не замеченным, запер офис взятыми со стола ключами, которые затем выбросил вместе с ножом. Дома переоделся, а следы крови на одежде пытался уничтожить.

Однако, очевидно, эти меры ему не помогли, и сейчас он задержан в порядке ст.208 УПК Украины. Следователи готовят документы о сообщении ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст.115 УК Украины (умышленное убийство) и ходатайство в суд на избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Следственные действия продолжаются, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

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