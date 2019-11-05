Ромны на сутки останутся без воды Роменский горсовет предупреждает о временном отключении водоснабжения.

С 6.00 4 декабря до 6.00 5 декабря центральное водоснабжение по всему городу будет отключено в связи с проведением текущего ремонта станции обезжелезивания воды на Процевском водозаборе в г. Ромны, говорится в сообщении.