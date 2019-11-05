Ромны на сутки останутся без воды

С 6.00 4 декабря до 6.00 5 декабря центральное водоснабжение по всему городу будет отключено в связи с проведением текущего ремонта станции обезжелезивания воды на Процевском водозаборе в г. Ромны, говорится в сообщении.
КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды 28 ноября....
КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды....
Для проведения аварийно-ремонтных работ по улице Юрия Ветрова, 18 временно прекращена подача воды на некоторые прилегающие улицы....
«Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на внутридомовых сетях....
КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды....