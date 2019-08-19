Сегодня сумчане стартуют на кубке IBU

Спортсмены выйдут на дистанцию спринтерских гонок. В программе первого этапа Кубка IBU (второй по значимости кубковый турнир в мире биатлона) по два спринта у женщин и мужчин и гонка преследования.
Среди мужчин (старт в 12.00) выйдут трое сумчан: Богдан Цымбал, Антон Дудченко и Андрей Доценко. Среди женщин (15.00) также трое наших: Юлия Журавок, Ольга Абрамова и Анна Кривонос.
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