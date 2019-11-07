Кто из сумских биатлонистов стартует в кубке мира На совещании тренеров сборной Украины, которое состоялось в Остерсунде (Швеция), были определены составы нашей команды на две смешанных эстафеты, открывающие программу нового сезона в Кубке мира.

Как сообщил президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак, в субботу в двух гонках наша команда предстанет в таком виде:

одиночный микст – уроженцы Сумщины Анастасия Меркушина и Артем Тищенко;

смешанная эстафета – сумчанка Вита Семеренко и Дарья Блашко, Артем Прима, Дмитрий Пидручный, пишет biathlon.com.ua.

Напомним: программа первого этапа Кубка мира включает в себя миксты, спринты, индивидуальные гонки и классические эстафеты/