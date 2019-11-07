Кто из сумских биатлонистов стартует в кубке мира

Как сообщил президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак, в субботу в двух гонках наша команда предстанет в таком виде:
одиночный микст – уроженцы Сумщины Анастасия Меркушина и Артем Тищенко;
смешанная эстафета – сумчанка Вита Семеренко и Дарья Блашко, Артем Прима, Дмитрий Пидручный, пишет biathlon.com.ua.
Напомним: программа первого этапа Кубка мира включает в себя миксты, спринты, индивидуальные гонки и классические эстафеты/
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