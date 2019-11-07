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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:12339

Кто из сумских биатлонистов стартует в кубке мира

На совещании тренеров сборной Украины, которое состоялось в Остерсунде (Швеция), были определены составы нашей команды на две смешанных эстафеты, открывающие программу нового сезона в Кубке мира.

Как сообщил президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак, в субботу в двух гонках наша команда предстанет в таком виде:

одиночный микст – уроженцы Сумщины Анастасия Меркушина и Артем Тищенко;

смешанная эстафета – сумчанка Вита Семеренко и Дарья Блашко, Артем Прима, Дмитрий Пидручный, пишет biathlon.com.ua.

Напомним: программа первого этапа Кубка мира включает в себя миксты, спринты, индивидуальные гонки и классические эстафеты/

Спорт Биатлон Кубок мира

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