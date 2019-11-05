В Киеве задержали сумского мошенника, который обманул пенсионерку В дежурную часть Днепровского управления полиции Киева обратилась женщина, которая сообщила, что стала жертвой мошенника.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая задокументировала преступление, сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

Как рассказал начальник Днепровского управления полиции Александр Кузьмин, 82-летней пенсионерке позвонил неизвестный и сообщил, что ее сын «совершил автопроисшествие, в котором пострадала женщина, а впоследствии она умерла в больнице». Поэтому, чтобы «виновнику» избежать уголовной ответственности, нужно заплатить деньги полицейским.

«Поверив в историю, женщина передала незнакомцу, который пришел к ней в указанное время, все денежные сбережения. Это - около четырех тысяч долларов США и девять тысяч гривен. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий мы задержали злоумышленника в момент, когда он через терминал самообслуживания пересылал деньги. Во время поверхностного осмотра у него изъяли часть денег, а также чеки по валютным операциям», - отметил начальник управления.

Фигуранта задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался - 31-летний житель Сумщины, который в настоящее время находится в статусе подсудимого за разбойное нападение в Оболонском районе столицы.

«Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 190 Уголовного кодекса Украины, это - мошенничество. Судом решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. Ему грозит до трех лет лишения свободы. Также мы проверяем причастность задержанного к аналогичным преступлениям на территории города Киева», - добавил Александр Кузьмин.