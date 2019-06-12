Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:01215

Юним сумчанам розкажуть, як стати екоамбасадором

15 грудня відбудеться майстер-клас для дітей 8-11 років з відповідального споживання.

На заході діти дізнаються, які є екологічні виклики у світі, звідки береться сміття та як його мінімізувати власними звичками.

Крім того, організатори розкажуть, що таке свідоме споживання та як кожен з дітей може більш свідомо ставитися до екології.

Майстер-клас відбуватиметься в ігровій формі, а наприкінці діти зможуть зробити новорічну еко-іграшку власними руками з вторинної сировини.

Участь у заході безкоштовна, але кількість місць обмежена.

Реєструйтеся за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/1ch4RiZpo69fANZ8uFClXHWv7KOZQrgpSpProerJFb1o/edit

Дата: 15 грудня 2019 року.

Час: 11:00.

Місце: Розумний Хаб, вул. Кузнечна, 2.

Общество Мастер-класс Экология

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