Юним сумчанам розкажуть, як стати екоамбасадором

На заході діти дізнаються, які є екологічні виклики у світі, звідки береться сміття та як його мінімізувати власними звичками.
Крім того, організатори розкажуть, що таке свідоме споживання та як кожен з дітей може більш свідомо ставитися до екології.
Майстер-клас відбуватиметься в ігровій формі, а наприкінці діти зможуть зробити новорічну еко-іграшку власними руками з вторинної сировини.
Участь у заході безкоштовна, але кількість місць обмежена.
Реєструйтеся за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/1ch4RiZpo69fANZ8uFClXHWv7KOZQrgpSpProerJFb1o/edit
Дата: 15 грудня 2019 року.
Час: 11:00.
Місце: Розумний Хаб, вул. Кузнечна, 2.
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