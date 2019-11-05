Сумчане в центре города остались без воды

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ по устранению порыва водопроводной сети по ул. Кузнечная, 32 сегодня, 28 ноября, в 11:00 прекращена подача воды по адресам:
- №№ 7, 13, 17, 19, 21, 21 по ул. 2-я Набережная реки Стрелка;
- №№ 11, 12, 13 по ул. А. Анищенко;
- № 19 по ул. Перекопская;
- № 19 по ул. Первомайская;
- №№ 11, 11/2, 14 в пер. Кнышевском;
- ул. Кузнечная;
- проезд Кузнечный.
После завершения аварийных работ водоснабжение будет восстановлено. Приносим извинения за временные неудобства, говорится в сообщении.
Роменский горсовет предупреждает о временном отключении водоснабжения....
КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды....
Для проведения аварийно-ремонтных работ по улице Юрия Ветрова, 18 временно прекращена подача воды на некоторые прилегающие улицы....
«Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на внутридомовых сетях....
КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды....