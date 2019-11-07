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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:54287

Шосткинцу, который за долги забрал чужой тюнер, теперь инкриминируют грабеж

Пытаясь вернуть 350 гривен долга, которые ему задолжал приятель, мужчина забрал из его дома TV-тюнер.

С заявлением о грабеже обратился 76-летний житель Шостки. Мужчина рассказал: к нему домой пришел друг внука и открыто забрал из дома принадлежащий ему TV-тюнер.

Прибыв на вызов, правоохранители установили, что днем в дом пенсионера пришел знакомый его внука и потребовал у парня возврата долга. Тот объяснил, что денег пока нет, но в ближайшие сроки он обязательно вернет долг. Тогда разгневанный мужчина зашел в комнату и забрал оттуда телевизионную приставку. Пенсионер пытался ему помешать, но тот на его аргументы не отреагировал.

Полицейские разыскали подозреваемого. Это 40-летний местный житель, который уже имел ранее проблемы с законом. Последний признался, что TV-тюнер успел сбыть своим знакомым.

Полицейские уже изъяли тюнер и вернули владельцу. Действия мужчины в полиции квалифицировали как грабеж и открыли в отношении него уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 186 Уголовного кодекса Украины «Грабеж». Санкция статьи предусматривает штраф от 50 до 100 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до 2 лет, либо лишение свободы на срок до 4 лет. Окончательное наказание мужчине определит суд, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Грабеж Шостка

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