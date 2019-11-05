Воспитанник сумского футбола принес чемпионство брестскому «Динамо» Брестское «Динамо» впервые в истории стало чемпионом Беларуси по футболу.

Чемпионство команда оформила за тур до окончания турнира в матче против ФК «Витебск». Единственный гол забил воспитанник сумского футбола, путивлянин, который начинал в роменском «Электроне» Алексей Хобленко. В сезоне он сыграл в 25 играх, забил 9 голов.