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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:01279

В Шостке повысили тариф на воду

Решение о повышении тарифа принято на заседании исполкома городского совета, которое состоялось 27 ноября.

Ранее тариф на воду и водоотведение составлял 19 грн. 61 коп./куб. м (8,21 грн. – водоснабжение,  водоотдведение – 11,40 грн.). Этот тариф действовал с июля 2018 г.

«Водоканал» подал расчеты на новый тариф – 27 грн. 43 коп /куб. м (11,70 грн. – вода, 15,73 грн. – канализация). Увеличение почти на 40 %. Необходимость повышения «Водоканал» объясняет, прежде всего, ростом стоимости энергоносителей.

Мэр Николай Нога поставил задачу оптимизировать численность работников «Водоканала», сокращать расходы. «В тому числі, і по електроенергії, і по заробітній платі теж…», – раздраженно сказал городской голова.

Директор «Водоканала» Александр Михнев парировал: в сравнении с 2002 г., когда он возглавил коммунальное предприятие, количество потребляемой электроэнергии сократилось в 2,7 раза.

Николай Нога заявил, что тот тариф, который отстаивает предприятие, городская власть не утвердит, поскольку люди не в состоянии платить. По словам Александра Михнева, каким будет «Водоканал», зависит от того, какой будет тариф…

В итоге вместо почти 40 % тариф был повышен на 15 %, пишет Шостка.INFO.

Экономика Плата за воду Повышение тарифов Шостка

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